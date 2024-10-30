В «Ростове» высказались о возможном уходе Карпина

Дата публикации: 30-10-2024

В «Ростове» прокомментировали слухи о расторжении контракта с Валерием Карпиным. На эту тему высказался Алексей Рыскин, являющийся спортивным директором «желто-синих».



«Новости об отставке являются недостоверными. Команда под руководством тренерского штаба готовится к предстоящему матчу», - публикует слова функционера ресурс «Odds».



Между тем неудачная серия «Ростова» в РПЛ продолжается. Подопечным Карпина не удается взять 3 очка на протяжении 6 встреч. В 13 туре ростовчане уступили дома «Ахмату», замыкавшему турнирную таблицу Лиги. После поражения «Ростов» расположился на 9-й строчке в чемпионате России. В его активе 13 очков, от зоны стыков клуб отделяет всего 2 очка.



Ближайшую игру «желто-синие» проведут 1-го ноября в Москве. Их соперником будет «Динамо».