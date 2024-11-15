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«Реал» выберет из двух суперфорвардов

Дата публикации: 15-11-2024

«Todofichajes» пишет, что состав «Реала» может пополнить еще один топовый бомбардир. Мадридцам предстоит выбрать одного из двух игроков, которые хотят оказаться в стане «сливочных». Речь идет об Эрлинге Холанде, выступающем за «Ман Сити», и Викторе Дьекереше из «Спортинга».

Соглашение Холанда с «горожанами» действует до 2027 года. В этом сезоне норвежец в 16 играх за английский клуб отличился 15 раз. Рыночная стоимость нападающего составляет 200 млн евро («Transfermarkt»).

Трудовой договор Дьекереша со «Спортингом» рассчитан до 2028 года. В активе шведа в текущем сезоне 18 матчей в футболке португальской команды (23 гола, 4 результативные передачи). Ориентировочный ценник на форварда равняется 70 000 000 евро.

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