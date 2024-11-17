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В «Ливерпуле» приняли решение по Кьезе

Дата публикации: 17-11-2024

Федерико Кьеза останется в «Ливерпуле». Сообщается, что в стане «мерсисайдцев» приняли окончательное решение по вингеру. Англичане не планируют отпускать его.

Ранее СМИ писали, что итальянца не устраивает текущее положение дел в команде. В январе он хотел бы уйти из «Ливерпуля», где у него недостаточно игрового времени.

Кьеза сменил команду минувшим летом, заключив с «красными» соглашение сроком на 4 года. За его переход английский гранд заплатил «Ювентусу» € 12 млн.

В нынешнем сезоне на счету 27-летнего футболиста всего 3 встречи в составе «Ливерпуля» (78 минут игрового времени), в которых он отметился 1 голевой передачей.

По данным ресурса «Transfermarkt», ценник на Кьезу составляет 30 млн евро.

Источник – «Todofichajes».

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