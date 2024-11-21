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Эриксен покинет «Манчестер Юнайтед» следующим летом

Дата публикации: 21-11-2024

По окончании сезона «МЮ» расстанется с Кристианом Эриксеном, информирует Фабрицио Романо. Датчанин связан трудовым договором с «красными дьяволами» до ближайшего лета. Клуб не планирует вести переговоры с хавбеком по пролонгации сотрудничества, потому по завершении контракта Эриксен покинет команду.

Ранее сообщалось, что датчанином интересуется «Ювентус».

В «Ман Юнайтед» игрок перебрался в 2022 году, будучи свободным агентом. В нынешнем сезоне в активе 32-летнего полузащитника 13 встреч в футболке «красных дьяволов» (4 забитых мяча, 3 голевые передачи).

Ориентировочный ценник на Эриксена равняется 8 млн евро (по оценке «Transfermarkt»).

Клуб из Манчестера после 11 туров находится на 13-й позиции в АПЛ, имея в своем активе 15 очков.

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