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«Реал» может приобрести игрока сборной Украины за 60 млн евро

Дата публикации: 05-12-2024

«El Gol Digital» пишет, что следующим клубом Ильи Забарного может стать «Реал». Игровые качества защитника «Борнмута» импонируют Флорентино Пересу, являющемуся президентом «сливочных». Он на протяжении длительного периода следит за украинцем и уже дал согласие на покупку футболиста.

По окончании сезона англичане будут готовы расстаться с Забарным за € 60 млн. Фаворитом в споре за него будет именно «Реал».

За «Борнмут» украинец выступает с января 2023 года. В нынешней кампании в активе центрдефа 13 поединков (без результативных действий).

Забарный связан контрактными обязательствами с английской командой до середины 2029 года. Рыночная стоимость украинца равняется 32 000 000 евро (согласно сведениям Transfermarkt.de).

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