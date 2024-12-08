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«Манчестер Сити» начал переговоры с Александер-Арнольдом

Дата публикации: 08-12-2024

В спор за Трента Александер-Арнольда включился «Манчестер Сити». «Caught Offside» утверждает, что «небесно-голубые» заинтересованы в защитнике «Ливерпуля» и видят в нем потенциальную замену возрастному Кайлу Уокеру. Более того, переговоры «Сити» с агентами Александер-Арнольда уже начались.

Заполучить игрока сборной Англии также хочет «Барселона», которой нужен конкурент для Жюля Кунде. При этом основным претендентом на Трента считается «Реал».

Соглашение Александер-Арнольда с «мерсисайдцами» истекает ближайшим летом, поэтому в новую команду он сможет перейти в ранге свободного агента. В текущей кампании на счету правого защитника 17 игр за команду Арне Слота (4 результативных паса).

Согласно сведениям «Transfermarkt», рыночный ценник на Александер-Арнольда равняется 70 000 000 евро.

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