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Итальянскому клубу интересен Батраков

Дата публикации: 10-12-2024

Владимир Кузьмичев, являющийся агентом Алексея Батракова, дал комментарии на тему возможного отъезда полузащитника в другой чемпионат.

«У меня был разговор с другим агентом, который сообщил, что есть потенциальный интерес от «Фиорентины». На это я ответил, что в настоящее время осуществить трансфер будет крайне тяжело. В «Локомотиве» не хотят расставаться с футболистом сейчас», - публикует слова Кузьмичева «Спорт-Экспресс».

Для Батракова первая часть сезона 2024/2025 получилась очень яркой. В 23 встречах за московскую команду хавбек отметился 11 забитыми мячами и 8 результативными передачами. Его соглашение с «железнодорожниками» истекает в 2027 году.

Transfermarkt.de оценивает Батракова в 5 млн евро.

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