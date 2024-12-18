Стало известно, кем «Манчестер Юнайтед» может заменить Рэшфорда

Дата публикации: 18-12-2024

«TEAMtalk», ссылаясь на «El Nacional», информирует, что «МЮ» интересуется Нико Уильямсом из «Атлетика». В вингере испанской команды «манкунианцы» видят сменщика для Маркуса Рэшфорда, с которым английский клуб может расстаться уже в январе.



Сообщается, что «красные дьяволы» начали переговоры с агентами Уильямса по вопросу возможного трансфера в 2025 году. С представителями игрока контактируют еще 2 команды, названия которых не раскрываются. В контракте футболиста присутствует условие по отступным. Выкупить права на Уильямса можно за 58 млн евро.



В этом сезоне вингер отличился 2 раза и отдал 5 голевых передач в 22 встречах за «Атлетик».



Трудовые отношения с Уильямсом действуют до 2027 года. Transfermarkt.de оценивает 22-летнего испанца в 70 000 000 евро.