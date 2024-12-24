«Краснодар» продолжает согласование трансфера Уэсли

Дата публикации: 24-12-2024

«Краснодар» ведет работу над переходом Уэсли, права на которого принадлежат «Интернасьоналу».



«Евро-Футбол» информирует, что клубам пока не удалось согласовать трансфер с «Палмейрасом», который также участвует в сделке. 50% прав на вингера находятся в собственности «Интернасьонала», еще столько же – во владении «Палмейраса». Данный факт осложняет закрытие сделки.



Сам бразилец готов переехать в Россию.



Состав «Интернасьонала» Уэсли пополнил в феврале 2024 года, перебравшись из «Крузейро» за 2 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 48 игр за «колорадос» (13 забитых мячей, 2 голевые передачи).



Срок действия договора Уэсли с клубом ограничен декабрем 2026 года. Ценник на бразильца составляет 8 млн евро (согласно сведениям «Transfermarkt»).