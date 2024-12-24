23:08 ()
Свернуть список

«Краснодар» продолжает согласование трансфера Уэсли

Дата публикации: 24-12-2024

«Краснодар» ведет работу над переходом Уэсли, права на которого принадлежат «Интернасьоналу».

«Евро-Футбол» информирует, что клубам пока не удалось согласовать трансфер с «Палмейрасом», который также участвует в сделке. 50% прав на вингера находятся в собственности «Интернасьонала», еще столько же – во владении «Палмейраса». Данный факт осложняет закрытие сделки.

Сам бразилец готов переехать в Россию.

Состав «Интернасьонала» Уэсли пополнил в феврале 2024 года, перебравшись из «Крузейро» за 2 млн евро. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего футболиста 48 игр за «колорадос» (13 забитых мячей, 2 голевые передачи).

Срок действия договора Уэсли с клубом ограничен декабрем 2026 года. Ценник на бразильца составляет 8 млн евро (согласно сведениям «Transfermarkt»).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close