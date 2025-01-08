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«Манчестер Сити» может приобрести защитника сборной Узбекистана

Дата публикации: 08-01-2025

«Ман Сити» интересуется Абдукодиром Хусановым, принадлежащим «Лансу». Информацию в соцсети «X» разместил Фабрицио Романо.

Инсайдер уточнил, что «горожане» включили узбекского защитника в число потенциальных новичков. За футболистом следят и другие европейские гранды.

Хусанов воспитывался в системе «Бунедкора», но еще в юном возрасте перебрался в белорусский «Энергетик-БГУ». «Ланс» выкупил права на центрдефа в июле 2023 года, заплатив за него 0,1 млн евро.

В сезоне-24/25 в активе Абдукодира 16 матчей в футболке французской команды (1 результативная передача).

Действующий договор Хусанова с «Лансом» истекает в 2027 году. Рыночный ценник на 20-летнего игрока равняется 12 000 000 евро («Transfermarkt»).

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