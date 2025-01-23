«Боруссия» Д выбирает между тремя тренерами

Дата публикации: 23-01-2025

В дортмундской «Боруссии» выбирают между 3 кандидатами на место нового наставника клуба, утверждает Флориан Плеттенберг.



Боссы команды уже контактировали с Нико Ковачем, ранее возглавлявшим «Баварию» и «Монако», на предмет возможного сотрудничества. Специалист готов принять «Боруссию» сразу, поскольку не тренирует с марта прошлого года.



Вместе с тем приоритетом для дортмундцев является Роджер Шмидт, но подписать соглашение со специалистом зимой, а не по завершении сезона будет весьма проблематично.



Третьим вариантом «Боруссии» является экс-наставник «МЮ» Эрик тен Хаг. Однако договоренности с ним пока достичь не удалось.



С Нури Шахином, ранее тренировавшим «шмелей», клуб завершил сотрудничество 22-го января.