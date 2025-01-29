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«Динамо» и «Ботафого» достигли соглашения о трансфере Бителло за 18 млн евро

Дата публикации: 29-01-2025

Бителло с большой долей вероятности покинет «Динамо» и станет игроком «Ботафого». Стороны близки к закрытию сделки. За трансфер хавбека москвичи получат 18 000 000 евро. Информация появилась на портале «Globo Esporte».

Клубы договорились о переходе игрока. Однако нерешенным остается вопрос о порядке оплаты. «Динамо» рассчитывает получить 9 млн евро из общей суммы сразу, в бразильской команде настаивают на отсрочке оплаты. Следует отметить, что для «Ботафого» подписание Бителло является главной целью зимней трансферной кампании.

Бразильский футболист присоединился к «Динамо» лишь 26-го января, не вернувшись на зимние сборы в установленные сроки. Договор с ним действует до 2028 года.

В этом сезоне Бителло отметился 1 голом и 10 ассистами в 21 игре за «бело-голубых».

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