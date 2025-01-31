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«РБ Лейпциг» совершил рекордный трансфер в истории клуба

Дата публикации: 31-01-2025

«Лейпциг» оформил полноценный переход Хави Симонса. Соглашение с нидерландцем будет действовать до лета 2027 года. О подписании контракта с атакующим полузащитником сообщила пресс-служба немецкой команды.

Ранее СМИ писали, что трансфер Симонса обойдется «быкам» в 50 млн евро. Сумма компенсации может вырасти до 80 миллионов с учетом выплаты бонусов, которые будут зависеть от показателей футболиста.

Правами на Симонса владел «ПСЖ». Минувшим летом «РБ Лейпциг» арендовал Симонса на полгода. В нынешней кампании в активе хавбека 17 встреч (5 голов, 4 ассиста).

Ориентировочный ценник на Симонса составляет € 80 млн (данные с портала Transfermarkt.de).

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