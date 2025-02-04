«Манчестер Сити» приобрел Гонсалеса у «Порту»

Дата публикации: 04-02-2025

На сайте «Ман Сити» появилась информация о подписании контракта с Нико Гонсалесом, ранее защищавшим цвета «Порту». Соглашение с хавбеком будет рассчитано до 2029 года.



По данным Фабрицио Романо, трансфер обошелся команде Пепа Гвардиолы в € 60 млн.



Гонсалес является выходцем из академии «Барселоны». В составе «сине-гранатовых» футболисту закрепиться не удалось. В 2023 году он подписал трудовой договор с «Порту». В сезоне 2024/2025 испанец провел за португальскую команду 29 встреч (7 забитых мячей, 6 результативных передач).



Ориентировочный ценник на 23-летнего хавбека равняется 18 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).



Ранее «Сити» подписал Омара Мармуша (нападающий), Абдукодира Хусанова и Витора Рейса (оба – центральные защитники).