«Барселона» выдвинула условия возвращения Неймара

Дата публикации: 04-03-2025 01:14

Неймар хочет вернуться в «Барселону» ближайшим летом. Sport.es рассказал, при каких условиях каталонцы могут подписать контракт с бразильцем. Детали возможного перехода Пини Захави, представляющий интересы форварда, ранее обсуждал с боссами «сине-гранатовых».



Неймару необходимо забить за «Сантос» 15 мячей. Именно такие условия выдвинула «Барса». До завершения сотрудничества с «чёрно-белыми» футболисту осталось провести 12 встреч. Сейчас в его активе всего 3 гола.



У Захави прекрасные отношения с Жоаном Лапортой, являющимся президентом каталонцев. Агент также работает с Робертом Левандовски и Ханс-Дитером Фликом.



За «Сантос» Неймар выступает с января 2025 года.