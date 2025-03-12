«МЮ» анонсировал строительство нового стадиона

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

«Ман Юнайтед» официально сообщил о решении построить новую арену, которая будет располагаться рядом с «Олд Траффорд».



Сооружение будет рассчитано на 100 тысяч мест. Руководство «манкунианцев» считает, что возведение новой арены и реновация локации «Олд Траффорд» позволит экономике страны дополнительно получать 7,3 млрд фунтов ежегодно благодаря появлению свыше 17000 домов, 92000 рабочих мест и увеличения туристического потока на 1,8 млн человек в год.



Потратить на строительство планируется порядка 2 млрд фунтов.



Разработку проекта комплекса отдали организации «Foster + Partners», уже представившей эскизы будущего стадиона и прилегающей территории.



«Красные дьяволы» по итогам 28 туров идут на 14-й позиции в таблице АПЛ.



