Салах предложил свои услуги «Барселоне»

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

«Sport Diario» информирует, что следующим клубом Мохамеда Салаха может стать «Барселона».



Агенты форварда «Ливерпуля» уже связались с каталонцами, предложив «сине-гранатовым» услуги своего клиента. Если стороны договорятся о сотрудничестве, то египтянину придется существенно снизить свои запросы по зарплате, чтобы «Барсе» удалось вписаться в финансовые нормы Ла Лиги.



Каталонцы положительно относятся к подписанию Салаха, учитывая мастерство и опыт вингера, но обсуждать детали сделки будут только при условии его согласия на уменьшение зарплаты.



В 39 играх текущего сезона египтянин отметился 30 забитыми мячами и 22 голевыми пасами. Его соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до ближайшего лета.



Рыночный ценник на Салаха равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).