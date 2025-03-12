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Салах предложил свои услуги «Барселоне»

Дата публикации: 12-03-2025 21:31

«Sport Diario» информирует, что следующим клубом Мохамеда Салаха может стать «Барселона».

Агенты форварда «Ливерпуля» уже связались с каталонцами, предложив «сине-гранатовым» услуги своего клиента. Если стороны договорятся о сотрудничестве, то египтянину придется существенно снизить свои запросы по зарплате, чтобы «Барсе» удалось вписаться в финансовые нормы Ла Лиги.

Каталонцы положительно относятся к подписанию Салаха, учитывая мастерство и опыт вингера, но обсуждать детали сделки будут только при условии его согласия на уменьшение зарплаты.

В 39 играх текущего сезона египтянин отметился 30 забитыми мячами и 22 голевыми пасами. Его соглашение с «Ливерпулем» рассчитано до ближайшего лета.

Рыночный ценник на Салаха равняется 55 млн евро («Transfermarkt»).

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