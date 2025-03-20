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«Ливерпуль» и «Милан» заинтересованы в трансфере воспитанника «Реала»

Дата публикации: 20-03-2025 18:26

Эду Агирре, представляющий издание «El Chiringuito», сообщает об интересе к Раулю Асенсио со стороны «Милана» и «Ливерпуля». Клубы рассчитывают, что защитник откажется пролонгировать соглашение с «Реалом», за который он сейчас выступает, и рассмотрит их предложения.

Асенсио обучался футболу в системе «сливочных». За первую команду центрдеф дебютировал в 2024 году. В сезоне 2024/2025 на счету испанца 40 встреч, в которых он отметился 2 результативными передачами.

Рыночный ценник на игрока составляет 7,5 млн евро (данные с портала «Transfermarkt»).

В марте Асенсио впервые получил вызов в сборную Испании. В его активе пока нет матчей за национальную команду.

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