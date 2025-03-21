«Манчестер Юнайтед» готов заплатить 48 млн евро за хавбека «Боруссии» Д

Дата публикации: 21-03-2025 20:07

«МЮ» заинтересован в подписании Феликса Нмечи из «Боруссии» (Дортмунд). Информацией поделился ресурс «Bild». Англичане готовы потратить на трансфер 24-летнего немца 48 млн евро.



Примечательно, что у Нмечи английское футбольное образование. Он прошел академию «Ман Сити», после чего стал игроком «Вольфсбурга». «Боруссия» подписала полузащитника в 2023 году, заплатив за него 30 млн евро.



В сезоне 2024/2025 Нмеча выходил на поле в составе дортмундцев в 27 играх, отметившись в них 3 забитыми мячами и 2 голевыми пасами.



Трудовые отношения хавбека со «шмелями» действуют до июня 2028 года. Ориентировочная стоимость полузащитника равняется 28 млн евро («Transfermarkt»).



В активе Нмечи есть 3 игры за сборную Германии (1 гол).