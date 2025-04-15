01:15 ()
Свернуть список

Маккенни приблизился к продлению контракта с «Ювентусом»

Дата публикации: 15-04-2025 18:44

Хавбек «Ювентуса» и сборной США Уэстон Маккенни, который долгое время оставался без определенности в вопросе продления контракта с туринским клубом, проведет ключевые переговоры с «бьянконери» ближе к летнему трансферному окну. Об этом стало известно из заявления журналиста «TuttoJuve» Мирко Ди Натале.

Подчеркивается, что переговорный процесс о новом соглашении может быть осложнен расследованием, связанным с нелегальными ставками на спортивные события. Речь идет о футболистах Тонали и Фаджоли, которые, по данным миланской прокуратуры, привлекали на сайт с прогнозами других игроков. Маккенни также был зарегистрирован на этом ресурсе.

В сезоне-24/25 Маккенни сыграл 38 матчей во всех турнирах (5 голов, 3 ассиста).

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Copyright © 2009-2024
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close