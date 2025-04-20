"Реал" - "Атлетик". Прогноз на матч чемпионата Испании 20 апреля

Дата публикации: 20-04-2025 12:23

В центральном матче 32-го тура Ла Лиги на "Сантьяго Бернабеу" сойдутся два претендента на еврокубки: мадридский "Реал" примет "Атлетик Бильбао". Эта встреча обещает стать настоящим украшением тура, ведь обе команды ведут ожесточенную борьбу за свои цели — "сливочные" продолжают преследовать "Барселону" в чемпионской гонке, а баски нацелены на долгожданное возвращение в Лигу чемпионов.

Мадридцы сейчас находятся на втором месте в таблице и отстают от каталонцев на семь очков. Причём "Барселона" уже провела свой матч и, пусть и с невероятным трудом, но сумела вырвать победу в концовке встречи с "Сельтой" благодаря драматичному голу Рафиньи на 90+8-й минуте. Таким образом, даже если "Реал" обыграет "Атлетик", отставание сократится лишь до четырёх очков — за шесть туров до конца. Это, безусловно, оставляет шансы на чемпионство, но делает каждый последующий матч — в том числе и предстоящий — фактически финалом для подопечных Карло Анчелотти.

Однако "Атлетик" приехал в столицу не для того, чтобы просто поучаствовать в шоу. Команда Эрнесто Вальверде проводит один из лучших сезонов за последние годы. На данный момент баски занимают 4-е место, и хотя "Вильярреал" имеет матч в запасе и отстаёт на шесть очков, более реальным конкурентом выглядит "Бетис", у которого на девять баллов меньше и игр в запасе нет. Учитывая тот факт, что Испания, по новым правилам, может делегировать в Лигу чемпионов сразу пять клубов, шансы "Атлетика" выглядят весьма солидно.

Форма команды из Бильбао подтверждает их серьёзные амбиции: они не проигрывают уже восемь матчей подряд во всех турнирах. Последнее поражение в Ла Лиге датируется 2 марта, когда "Атлетик" уступил "Атлетико" на выезде (0:1). Затем был камбэк в ответной игре с "Ромой", убедительные победы над "Севильей", "Райо Вальекано" и "Рейнджерс", а также три нулевые ничьи подряд — команда умеет играть надёжно и терпеливо.

Дополнительным козырем гостей станет отсутствие кадровых проблем. В распоряжении Вальверде — все ключевые игроки, включая Иньяки Уильямса, Николаса Вильямса и Ойана Сансета, которые находятся в отличной форме. В то же время "Реал" лишился одного из своих лидеров — Килиана Мбаппе. Француз выбыл не только из-за повреждения, но и из-за дисквалификации, что серьёзно ударит по атакующему потенциалу мадридцев.

Кроме того, настроение в стане хозяев оставляет желать лучшего. "Реал" недавно вылетел из Лиги чемпионов, уступив "Арсеналу" в двух матчах, что стало серьёзным ударом для команды. Если заглянуть в последние пять встреч "сливочных", становится заметно, что дела идут не лучшим образом: всего одна победа (над "Алавесом" — 1:0), ничья с "Реал Сосьедад" (4:4), поражение от "Валенсии" (1:2) и блеклая игра в Кубке Испании.

Всё это заставляет усомниться в способности "Реала" уверенно справиться с "Атлетиком", который явно приехал в Мадрид не только за опытом, но и за очками. Учитывая текущую форму гостей, отсутствие у них травм и эмоциональный спад хозяев, ставка на то, что "Атлетик" не проиграет (Х2) выглядит весьма перспективной — коэффициент на это событие варьируется от 2.25 до 2.30.

Кроме того, учитывая результативность басков в последних играх, можно присмотреться к индивидуальному тоталу "Атлетика" больше 1,5 за кэф 3.30–3.40 — команда не боится атаковать даже на выезде, и у нее есть исполнители, способные взламывать оборону любого соперника. А поскольку обе команды предпочитают атакующий стиль, особенно в таких важных матчах, логично ожидать высокий тотал: ставка на ТБ 3.5 оценивается букмекерами в 2.70–2.75.

Таким образом, нас ждет захватывающее противостояние на "Бернабеу", в котором "Реалу" придется выложиться на максимум, чтобы сохранить шансы на титул, а "Атлетик" постарается не просто устоять, но и приблизиться к возвращению в Лигу чемпионов.