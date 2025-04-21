"Барселона" - "Мальорка". Прогноз на матч Ла Лиги 22 апреля

Дата публикации: 21-04-2025 21:24

В середине недели испанская Ла Лига порадует болельщиков насыщенной программой 33-го тура, и одним из центральных матчей станет поединок между "Барселоной" и "Мальоркой". Встреча особенно интересна тем, что пройдет на фоне подготовки "сине-гранатовых" к главному матчу национального сезона — субботнему "эль-класико", в котором будет разыгран Кубок Испании. В преддверии столь принципиального противостояния Ханси Флик и его команда попытаются набрать три важных очка, чтобы сохранить лидерство в чемпионате и продолжить погоню за золотом.

Стоит отметить, что у каталонцев будет крайне мало времени на восстановление. Всего два дня отделяют их от энергозатратного матча против "Сельты", в котором "Барса" выдала сумасшедший камбэк. Напомним, команда проигрывала 1:3 во втором тайме, но смогла собраться и вырвать победу в концовке встречи. Этот результат не только добавил уверенности футболистам "Барселоны", но и огорчил мадридский "Реал", который надеялся сократить отставание в турнирной таблице. Победа над галисийцами стала очередным подтверждением боевого духа и характера, который привил команде немецкий наставник.

"Мальорка", в свою очередь, также провела матч в субботу, но не смогла добиться желаемого результата. Островной клуб сыграл вничью 0:0 с "Леганесом", потеряв ценные очки в борьбе за еврокубковые позиции. Сейчас "Мальорка" располагается на седьмом месте, и победа в матче с "Барселоной" позволила бы приблизиться к шестой строчке, на которой находится "Бетис". Однако в игре с "Леганесом" подопечным Хавьера Агирре не хватило остроты в атаке, несмотря на контроль мяча и несколько хороших возможностей.

Предстоящий матч на "Олимпийском стадионе" в Барселоне обещает быть ярким. Ханси Флик продолжает прививать "Барсе" атакующий, зрелищный футбол, и команда действует по принципу: "Вы забьете, сколько сможете, а мы — сколько захотим". В последних матчах каталонцы регулярно радуют болельщиков голами, а в обороне позволяют себе определённые вольности, что делает поединки с их участием особенно результативными.

Учитывая насыщенный график и грядущий финал Кубка, не исключено, что Флик прибегнет к ротации состава, особенно в линии атаки и полузащиты. Однако даже с учетом возможных изменений, "Барса" остаётся безусловным фаворитом встречи. Домашняя поддержка, высокий уровень мастерства игроков и мотивация закрепиться на вершине таблицы должны сыграть решающую роль.

Тем не менее, "Мальорка" — не из тех команд, кто готов просто отдать очки. При Агирре клуб стал организованным, дисциплинированным коллективом, способным создавать проблемы любому сопернику. Особенно стоит отметить их умение играть на контратаках — в матчах с топами это нередко приносило результат. Если гости смогут реализовать хотя бы одну из своих возможностей, то у "Барселоны" появится дополнительный стимул включать максимальные обороты.

С точки зрения прогнозов на матч, эксперты предлагают обратить внимание на следующие варианты ставок. Победа "Барселоны" и обе команды забьют — весьма вероятный исход, особенно с учетом формы "сине-гранатовых" и открытого футбола, который они исповедуют. Коэффициент на это событие достигает 2.77. Также можно рассмотреть ставку на тотал больше 3.5 — за 2.20. Последние игры обеих команд дают основания полагать, что нас ждет насыщенная и зрелищная встреча с множеством голов.

В целом, матч между "Барселоной" и "Мальоркой" — это не просто еще одна игра в туре. Это репетиция перед "эль-класико", важная проверка готовности "Барсы" к решающим матчам сезона. А для "Мальорки" — шанс доказать, что она достойна борьбы за еврокубки. Ожидается открытый и зрелищный футбол с голами с обеих сторон.



