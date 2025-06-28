Ламин Ямаль будет выступать под 10-м номером в "Барселоне"

Дата публикации: 28-06-2025 15:05

17-летний нападающий Ламин Ямаль станет новым обладателем легендарной десятки в "Барселоне". Со следующего сезона молодой талант будет выступать под символическим номером, ранее принадлежавшим таким звёздам, как Лионель Месси, Роналдиньо и Ривалдо.

По информации из клуба, важное событие в карьере Ямаля может быть приурочено к особенной дате — 13 июля. В этот день футболист отпразднует своё 18-летие, и именно на него запланирован сбор команды под руководством нового главного тренера Ханси Флика. В этот день футболисты пройдут медицинское обследование и начнут подготовку к предстоящему сезону. В клубе рассматривают возможность провести в этот день торжественную церемонию презентации Ямаля в качестве нового владельца "десятки".

Такое решение руководства "Барселоны" стало знаковым жестом доверия и признания потенциала Ламина Ямаля, который уже в столь юном возрасте успел проявить себя как один из самых ярких представителей молодого поколения. Его уверенная игра за основной состав и национальную сборную Испании сделала его любимцем болельщиков и надеждой каталонского клуба на светлое будущее.

Передача 10-го номера Ямалю также символизирует курс "Барселоны" на омоложение состава и ставку на собственных воспитанников. Ранее этот номер в течение долгих лет ассоциировался с Лионелем Месси и был вакантен или переходил к другим игрокам, не задерживавшимся в этой роли. Теперь "десятка" переходит к игроку, который олицетворяет новое поколение "блау-грана".

Если презентация состоится 13 июля, она станет не только официальным вступлением Ямаля в новую главу его карьеры, но и эмоциональным моментом как для самого футболиста, так и для болельщиков. Ожидается, что мероприятие привлечёт большое внимание и станет одним из центральных событий начала предсезонной подготовки.

"Барселона" делает ставку на будущее, и Ламин Ямаль — один из тех, кому предстоит вести клуб вперёд.