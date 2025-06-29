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«ПСЖ» интересен защитник «Униона»

Дата публикации: 29-06-2025 09:16

«ПСЖ» нашел усиление в Бундеслиге. Согласно информации Sport.es, внимание чемпиона Франции привлек центрбек «Униона» Диогу Лейте. Португальский футболист, перебравшийся в Германию в 2023 году, может сменить прописку уже в ближайшее время.

Ожидаемая стоимость сделки – 13 миллионов евро – эту сумму боссы парижан готовы заплатить за переход 26-летнего исполнителя. Предложенные финансовые условия устраивают немецкую сторону, что повышает вероятность успешного завершения переговоров.

В прошедшем сезоне защитник провел 31 матч (1 забитый мяч, 2 ассиста). Его соглашение с клубом из Берлина истекает в середине 2026 года.

«Трансфермаркт» оценивает стоимость Лейте в 17 млн евро.

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