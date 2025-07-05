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«Арсенал» готов заплатить «Реалу» более € 90 млн за Родриго

Дата публикации: 05-07-2025 01:19

По информации испанского издания «AS», «Арсенал» по-прежнему заинтересован в услугах Родриго Гоэса из «Реала». Руководство «Арсенала» рассматривает бразильца как потенциального лидера атаки, ставя его в один ряд с Букайо Сака.

Лондонцы готовы выложить за вингера сумму, превышающую 90 000 000 евро. Сам футболист пока никак не комментирует возможный переход, предпочитая дождаться окончания КЧМ, в котором также принимает участие «Реал». После возвращения из США он намерен обсудить свои перспективы с главным тренером мадридцев Хаби Алонсо.

В завершившемся сезоне 24-летний фланговый нападающий поучаствовал в 53 поединках, став автором четырнадцати мячей и одиннадцати голевых передач. Его контракт со «сливочными» действует до 2028 года.

Аналитики веб-портала «Transfermarkt», оценивают Родриго в те же € 90 млн.

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