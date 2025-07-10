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«Лион» сохранил место в Лиге 1 на следующий сезон

Дата публикации: 10-07-2025 10:03

После пересмотра дела Национальный директорат финансового надзора (DNCG) аннулировал свое предыдущее постановление о переводе «Лиона» в низший дивизион. Это означает, что клуб продолжит выступать в Лиге 1 в следующем сезоне.

Ранее руководство DNCG усмотрело нарушения в финансовой политике команды и приняло решение о ее переводе во вторую лигу. Однако после смены собственника ситуация изменилась. В конце июня было объявлено о переходе «догов» под контроль американского инвестора Мишель Канг, сменившей Джона Текстора на посту президента.

В официальном заявлении «Лиона» подчеркивается, что апелляционный комитет принял во внимание планы нового руководства по стабилизации финансового положения и обеспечению устойчивого развития клуба.

Федерация футбола Франции также подтвердила, что в бюджете команды на ближайший сезон установлены жесткие ограничения по фонду зарплат и трансферным выплатам.

Старт нового розыгрыша Лиги 1 запланирован на 15 августа 2025 года, а завершится турнир 17 мая 2026-го.

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