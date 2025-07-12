УЕФА не разрешил "Кристал Пэлас" участвовать в Лиге Европы-2025/26

Дата публикации: 12-07-2025 23:52

УЕФА запретил английскому клубу "Кристал Пэлас" участие в розыгрыше Лиги Европы сезона 2025/26. Вместо второго по значимости еврокубка лондонский клуб примет участие в Лиге конференций. Причиной такого решения стало нарушение регламента УЕФА, запрещающего двум клубам с одним владельцем выступать в одном еврокубке.

Основной акционер "Кристал Пэлас", американский бизнесмен Джон Текстор, также владеет контрольным пакетом акций французского "Лиона", который, как и "орлы", квалифицировался в Лигу Европы. Согласно действующим правилам УЕФА, в подобной ситуации один из клубов обязан либо сменить владельца, либо уступить место в турнире. В результате "Кристал Пэлас" был переведен в менее престижную Лигу конференций.

Чтобы избежать аналогичных конфликтов в будущем, Текстор принял решение продать свою долю в "Кристал Пэлас". 43% акций клуба были переданы другому американскому инвестору — Вуди Джонсону, известному как владелец команды по американскому футболу "Нью-Йорк Джетс". Сумма сделки составила порядка 190 миллионов фунтов стерлингов.

Таким образом, "Кристал Пэлас" официально сохранил право участвовать в еврокубках, но в турнире рангом ниже. Это решение УЕФА подчеркивает строгость организации в вопросах соблюдения принципов честной конкуренции и прозрачности владения клубами.