«Рома» арендовала Фергюсона у «Брайтона»

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

«Рома» объявила о переходе Эвана Фергюсона из «Брайтона» на правах аренды до конца сезона. Форвард получил 11-й номер и сможет в будущем перейти в стан «джаллоросси» на постоянной основе – контракт включает опцию выкупа.



По данным авторитетного журналиста Фабрицио Романо, в случае активации выкупа итальянский клуб заплатит английской команде 40 миллионов евро. Притом, что сейчас рыночный ценник на 20-летнего исполнителя равняется € 25 млн. (источник – сайт «Transfermarkt»).



Минувшую кампанию Фергюсон провел нестабильно: после начала сезона в «Брайтоне» зимой он отправился в аренду в «Вест Хэм Юнайтед», где не смог раскрыть свой потенциал. В 23 матчах футболист провел на поле всего 388 минут и забил один гол.



Теперь нападающему сборной Ирландии предстоит доказать свою состоятельность в Серии А.