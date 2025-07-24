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Голкипер Милинкович-Савич близок к переходу в «Наполи»

Дата публикации: 24-07-2025 13:04

Согласно сведениям известного инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Наполи» находится в шаге от подписания стража ворот «Торино» Вани Милинковича-Савича.

Сумма сделки составит 22 500 000 евро. Это выше установленной в контракте клаусулы (19 млн), но при таком варианте у «партенопейцев» будет возможность оплатить трансфер частями. Кроме того, в качестве компенсации туринцы получат в аренду вингера Сириля Нгонжа.

Параллельно руководство неаполитанского клуба ведет переговоры с «Ювентусом» по поводу 21-летнего хавбека Фабио Миретти.

Формат сделки еще не определен: возможны как полноценный трансфер, так и аренда с последующим выкупом. Стоимость перехода оценивается в € 10-15 млн. В случае если «Наполи» выкупит права на игрока, то он подпишет контракт на 4 сезона с ежегодным заработком порядка 1,5 млн евро.

Ожидается, что обе сделки могут быть завершены уже в ближайшие дни.

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