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«Милан» объявил о трансфере защитника сборной Эквадора

Дата публикации: 25-07-2025 11:55

В «Милане» официально подтвердили приобретение левого защитника Первиса Эступиньяна. Футболист перешел из английского «Брайтона» и стал первым эквадорцем в истории «россонери».

Соглашение с 27-летним игроком рассчитано на шесть лет и будет действовать до лета 2030 года. По сведениям Фабрицио Романо, сделка обошлась топ-клубу Серии А в 17 миллионов евро, с возможным увеличением суммы еще на 2 000 000 евро за счет бонусных отчислений.

Эступиньян провел в АПЛ три сезона, сыграв за «Брайтон» в 104 поединках. За это время он отметился 5 забитыми мячами и 14 результативными передачами.

В составе национальной команды Эквадора фулбек участвовал в 48 играх, в которых четыре раза поражал ворота соперников.

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