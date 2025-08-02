Хавбек «Лейпцига» Симонс продолжит карьеру в Англии

Дата публикации: 02-08-2025 11:00

«Челси» достиг договоренности о переезде Хави Симонса в Лондон. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Николо Скира.



По словам журналиста, атакующий полузащитник «Лейпцига» вскоре заключит долгосрочный контракт с «аристократами», со сроком действия до лета 2032 года. Соглашение также предусматривает возможность продления сотрудничества еще на 1 год.



Напомним, в январе 2025-го «красные быки» купили Симонса у «Пари Сен-Жермен», заплатив за него € 50 млн. В завершившемся сезоне голландец принял участие в 33 поединках в различных турнирах, отметившись 11 голами и 8 ассистами.



Эксперты портала Transfermarkt.de оценивают трансферную стоимость 22-летнего Хави в 70 миллионов евро.