Назван кандидат на замену Станковичу в «Спартаке»

Дата публикации: 11-08-2025 09:58

Если Деян Станкович будет отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака», то на вакантную должность может быть приглашен Владимир Ивич, который с января 2023 года по март 2024-го работал в РПЛ с «Краснодаром». Такой информацией поделился инсайдер Иван Карпов.

Сейчас 48-летний сербский специалист находится у руля «Аль-Айна». Утверждается, что годовой доход Ивича в клубе из ОАЭ составляет 2,3 миллиона евро, а действующий контракт истекает по окончании сезона.

Напомним, накануне, 9 августа, «красно-белые» потерпели поражение от «Локомотива» со счетом 2:4, что спровоцировало волну слухов в прессе о поиске замены Станковичу со стороны руководства клуба.

По итогам 4-х туров чемпионата России «Спартак» набрал 4 очка и располагается на одиннадцатой строчке в турнирной таблице, уступая лидеру «Локомотиву» восемь очков.

