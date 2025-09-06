Источник: Дембеле выбыл на шесть недель из-за травмы

Дата публикации: 06-09-2025 21:13

Фланговый нападающий «Пари Сен-Жермен» Усман Дембеле угодил в лазарет примерно на полтора месяца. Повреждение игрок получил, выступая за национальную команду Франции в поединке против Украины (2:0). Об этом стало известно журналисту Фабрису Хоукинсу.



Футболист появился на поле после перерыва, но уже на 81-й минуте встречи тренерскому штабу пришлось его заменить.



Согласно источнику, Дембеле пропустит несколько важных матчей в ближайшее время. В частности, он не сможет принять участие в стартовом туре группового этапа ЛЧ против «Аталанты» (17 сентября). Кроме того, Усман не сыграет в поединке пятого тура французской Лиги 1 против «Марселя», запланированном на 21 сентября.



В сезоне 2025/2026 вингер поучаствовал в восьми встречах на клубном уровне, отличившись 4 голами и 3 ассистами. Его контракт с «ПСЖ» актуален до конца июня 2028 года.



Ориентировочная стоимость Дембеле – 90 миллионов евро.