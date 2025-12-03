Деку прокомментировал переход Рашфорда в «Барселону»

Дата публикации: 03-12-2025 17:02

Спортивный директор испанского футбольного клуба «Барселона» Деку прокомментировал ситуацию вокруг нападающего Маркуса Рашфорда, который в настоящее время выступает за каталонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед».

«С Маркусом Рашфордом пока ничего окончательно не решено. На данный момент не время принимать какие-либо решения о его будущем, поскольку в клубе к этому вопросу подходят очень взвешенно. Мы довольны тем, как он вписался в коллектив и какой вклад делает на поле. Рашфорд показывает высокий уровень игры и приносит команде пользу. Однако стратегически рассуждать о переходах и долгосрочных подписаниях сейчас не самое подходящее время», - приводит слова Деку Football Espana.

В нынешнем сезоне Маркус Рашфорд успел сыграть за «Барселону» в 14 матчах Ла Лиги, где отметился двумя забитыми мячами и семью результативными передачами. Помимо этого, нападающий принял участие в пяти поединках Лиги чемпионов. В этих встречах англичанин отличился четырьмя голами и еще однажды помог партнерам забить. Таким образом, Рашфорд стал одним из заметных игроков каталонской команды, регулярно влияя на ход матчей и демонстрируя высокий профессионализм. Руководство «Барселоны» внимательно следит за успехами футболиста и его адаптацией в новом коллективе, а любые решения относительно его дальнейшей карьеры будут приниматься только после тщательного анализа, уже ближе к окончанию сезона. Ситуация остается открытой, а болельщики с нетерпением ждут, каким будет будущее Маркуса Рашфорда в каталонском клубе.