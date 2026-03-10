Атлетико – Тоттенхэм. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 10 марта

Дата публикации: 10-03-2026 13:24

Уже 10 марта на стадионе Метрополитано, который расположен в Мадриде и знаменит своей современной инфраструктурой и атмосферой спортивного праздника, состоится захватывающий матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА между Атлетико и Тоттенхэм Хотспур. Эта встреча обещает стать настоящим украшением стадии плей-офф, ведь обе команды имеют свою интригу, историю и сильные стороны. Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени, так что болельщики смогут насладиться европейским футболом в прайм-тайм.

Атлетико

Последние сезоны Атлетико Мадрид проводят с переменным успехом. "Матрасники" не утратили своего амбициозного духа и продолжают оставаться в числе признанных грандов испанского футбола. Однако борьба с вечными соперниками Реалом и Барселоной по-прежнему является задачей не из легких. Так, например, в одном из недавних сезонов мадридский коллектив даже уступил третье место Жироне, которая стала настоящим открытием Примеры. Однако в сезоне 2024/2025 футболисты Атлетико вернули себе привычные позиции и сейчас идут вровень по очкам с Вильярреалом, который неожиданно навязывает серьезную конкуренцию. Таким образом, борьба за топ-3 остается напряженной до самого конца кампании.

Внутренний Кубок Испании стал для мадридцев еще одной возможностью заявить о себе. На турнире команда смогла преодолеть сложные стадии, а в полуфинале показала выдающуюся игру, сумев на своем поле уверенно обыграть Барселону со счетом 4:0, хотя уже на выезде едва не отдала преимущество - поражение 0:3 заставило поклонников понервничать. Тем не менее, Атлетико уже в финале и сохраняет отличные шансы на трофей.

Лига чемпионов, как и всегда, преподнесла свои вызовы. Испанскому коллективу пришлось нелегко в групповом этапе: команда дважды уступила, причем оба раза английским соперникам в первых трех турах. Тем не менее, игроки проявили характер и сумели набрать необходимое число очков для выхода в плей-офф. Особенно драматичным был матч против Брюгге - на выезде победа ускользнула в самом конце (игра закончилась результативной ничьей 3:3), зато дома Атлетико не оставил бельгийцам шансов, разгромив их со счетом 4:1. Все это говорит о том, что "матрасники" сейчас находятся в отличной форме, уверены в своих силах и нацелены идти как можно дальше в турнире.

Тоттенхэм

Для лондонского Тоттенхэма прошедший сезон стал поворотным. Команда смогла прервать долгую серию без титулов и выиграла долгожданный трофей - Лигу Европы, который стал настоящим праздником для болельщиков. Однако эта победа далась ценой заметного спада в АПЛ, где "шпоры" опустились на непривычно низкое семнадцатое место. Из-за неудач в национальном первенстве летом руководство клуба приняло решение заменить главного тренера - Анге Постекоглу уступил место Франку. Новый наставник стартовал оптимистично, однако затем результаты вновь пошли на спад. В итоге, к концу зимы команда практически провалила все внутренние задачи, а пришедший на смену Франку Игор Тудор и вовсе начал свою работу с трех поражений подряд, включая болезненное 1:4 в лондонском дерби с Арсеналом.

Тем не менее, если обратить внимание на выступление Тоттенхэма в Лиге чемпионов, то здесь дела идут значительно лучше. Команда лишь раз потерпела поражение - в поединке с ПСЖ (в отличие от Суперкубка УЕФА, где основное время завершилось ничьей, но по пенальти победа осталась за французами), а также сыграла вничью с Буде/Глимт и Монако. Пять побед в оставшихся матчах позволили войти в восьмерку сильнейших и напрямую пробиться в текущую стадию турнира, минуя стыковые поединки. Впрочем, на фоне борьбы за выживание в АПЛ возникает вопрос о расстановке приоритетов - сможет ли команда выложиться на максимум и на внутренней, и на европейской арене?

Статистика личных встреч

Что касается очных поединков между этими командами, то история их противостояний насчитывает всего одну игру, и то товарищеского характера. Она состоялась в июле 2016 года и завершилась минимальной победой Атлетико со счетом 1:0. Конечно, такой результат уже мало что значит в контексте предстоящего матча, так как составы обеих команд за это время серьезно изменились, да и ставки предстоящей встречи гораздо выше.

Прогноз

Букмекерские конторы не отдают предпочтения английскому клубу в этом матче. Фаворитами называют Атлетико, что, учитывая домашний стадион, поддержу фанатов и текущую форму, вполне оправдано. Преимущество своей арены и успешные последние матчи делают "матрасников" явным кандидатом на победу. Скорее всего, хозяева поля выиграют эту встречу, а коэффициент на домашний успех испанцев составляет 1,60. Однако и Тоттенхэм способен преподнести сюрприз, ведь в еврокубках эта команда нередко блестает в самых, казалось бы, безнадежных ситуациях. Так что нас ждет напряженная и интересная битва, в которой должны быть забитые голы и искренние футбольные эмоции.