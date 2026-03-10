МЛС навсегда дисквалифицировала двух игроков за участие в ставках на матчи своих клубов

Дата публикации: 10-03-2026 13:18

Руководство МЛС приняло решение о пожизненном отстранении двух футболистов - американского полузащитника Деррика Джонса и ганского хавбека Ява Йебоа. По информации пресс-службы лиги, проведённое расследование выявило, что оба игрока систематически делали ставки на матчи лиги, включая игры с участием собственных команд. Нарушения были зафиксированы в сезонах 2024 и 2025 годов и стали основанием для суровых мер.

Одним из ключевых эпизодов, приведших к санкциям, стал матч 19 октября 2024 года. В этой игровом событии оба футболиста ставили на то, что Джонс получит жёлтую карточку — событие, которое действительно произошло. На момент инцидента оба выступали за клуб «Коламбус Крю».

В настоящее время 29-летний Деррик Джонс числится свободным агентом. За свою карьеру он успел сыграть за «Филадельфию Юнион», «Нэшвилл», «Хьюстон» и «Шарлотт». 28-летний Яв Йебоа сейчас выступает за китайский клуб «Циндао Хайню», ранее он защищал цвета «Лос-Анджелеса» и «Коламбус Крю» в МЛС.

Деррик Джонс начал профессиональную карьеру в МЛС в 2016 году, с клубом «Коламбус Крю» он достиг финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2024 года. Яв Йебоа в свою очередь стал чемпионом МЛС в 2023 году, забив решающий гол в финальном матче против «Лос-Анджелеса». Эти достижения теперь омрачены серьёзными обвинениями в нарушении спортивной этики.

Данное решение лиги подчеркивает неизменную борьбу с коррупцией и стремление сохранить честность и справедливость в спорте. МЛС продолжит контролировать подобные случаи и принимать все необходимые меры для поддержания репутации футбола в Северной Америке.