Ньюкасл Юнайтед - Барселона 10 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Барселона, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Барселона
Барселона, Испания
|1
|вр
|Ник Поуп
|2
|зщ
|Киран Триппьер
|12
|зщ
|Малик Тшау
|4
|зщ
|Свен Ботман
|3
|зщ
|Льюис Холл
|8
|пз
|Сандро Тонали
|7
|пз
|Жоэлинтон
|41
|пз
|Джейкоб Рэмси
|11
|нп
|Харви Барнс
|20
|нп
|Энтони Эланга
|10
|нп
|Энтони Гордон
|13
|вр
|Жоан Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|2
|зщ
|Жоау Канселу
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|16
|пз
|Фермин Лопес
|11
|пз
|Рафинья
|8
|пз
|Педри
|22
|пз
|Марк Берналь
|9
|нп
|Роберт Левандовски
Главные тренеры
|Эдди Хау
|Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
|18.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 1-й тур
|1 : 2
|07.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|04.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 3
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2
|21.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|0 : 1
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|4 : 1
|22.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|3 : 0
|16.02.2026
|Испания — Примера
|24-й тур
|2 : 1
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|10.03
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05