Ньюкасл Юнайтед - Барселона 10 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия), вместимость: 52758
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия);
Ньюкасл Юнайтед
Барселона

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ньюкасл Юнайтед - Барселона, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн, Англия).

Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн, Англия
Барселона
Барселона, Испания
1 Англия вр Ник Поуп
2 Англия зщ Киран Триппьер
12 Германия зщ Малик Тшау
4 Нидерланды зщ Свен Ботман
3 Англия зщ Льюис Холл
8 Италия пз Сандро Тонали
7 Бразилия пз Жоэлинтон
41 Англия пз Джейкоб Рэмси
11 Англия нп Харви Барнс
20 Швеция нп Энтони Эланга
10 Англия нп Энтони Гордон
13 Испания вр Жоан Гарсия
18 Испания зщ Херард Мартин
24 Испания зщ Эрик Гарсия
5 Испания зщ Пау Кубарси
2 Португалия зщ Жоау Канселу
10 Испания пз Ламин Ямаль
16 Испания пз Фермин Лопес
11 Бразилия пз Рафинья
8 Испания пз Педри
22 Испания пз Марк Берналь
9 Польша нп Роберт Левандовски
Главные тренеры
Англия Эдди Хау
Германия Ханс-Дитер Флик
История личных встреч
18.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 1-й тур Ньюкасл Юнайтед1 : 2Барселона
07.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала Ньюкасл Юнайтед1 : 3
04.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 1
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ньюкасл Юнайтед2 : 3
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Ньюкасл Юнайтед3 : 2
21.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 2 : 1Ньюкасл Юнайтед
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур 0 : 1Барселона
03.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур Барселона4 : 1
22.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Барселона3 : 0
16.02.2026 Испания — Примера 24-й тур 2 : 1Барселона
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Ньюкасл Юнайтед» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
10.0318.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

