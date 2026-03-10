Галатасарай - Ливерпуль 10 Марта смотреть матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ливерпуль, которое состоится 10 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция).