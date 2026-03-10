02:59 ()
Галатасарай - Ливерпуль 10 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 10-03-2026 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
10 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Галатасарай
Ливерпуль

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ливерпуль, которое состоится 10 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция).

Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
1 Турция вр Угурджан Чакыр
7 Венгрия зщ Роланд Шаллаи
6 Колумбия зщ Давинсон Санчес
42 Турция зщ Абдюлькерим Бардакджи
4 Сенегал зщ Исмаил Якобс
8 Бразилия пз Габриэл Сара
99 Габон пз Марио Лемина
34 Уругвай пз Лукас Торрейра
77 Нидерланды пз Ноа Ланг
53 Турция нп Барыш Алпер Йылмаз
45 Нигерия нп Виктор Осимхен
25 Грузия вр Георгий Мамардашвили
30 Нидерланды зщ Жереми Фримпонг
4 Нидерланды зщ Вирджил ван Дейк
5 Франция зщ Ибраима Конате
6 Венгрия зщ Милош Керкез
38 Нидерланды пз Райан Гравенберх
8 Венгрия пз Доминик Собослаи
10 Аргентина пз Алексис Мак Аллистер
11 Египет пз Мохамед Салах
18 Нидерланды пз Коди Гакпо
22 Франция нп Уго Экитике
Главные тренеры
Турция Окан Бурук
Нидерланды Арне Слот
История личных встреч
30.09.2025 Лига чемпионов Общий этап. 2-й тур Галатасарай1 : 0Ливерпуль
05.12.2006 Лига чемпионов Группа C. 6-й тур Галатасарай3 : 2Ливерпуль
27.09.2006 Лига чемпионов Группа C. 2-й тур Ливерпуль3 : 2Галатасарай
07.03.2026 Турция — Суперлига 25-й тур 0 : 1Галатасарай
03.03.2026 Кубок Турции Группа A. 4-й тур 1 : 2Галатасарай
28.02.2026 Турция — Суперлига 24-й тур Галатасарай3 : 1
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч 3 : 2 ДВГалатасарай
21.02.2026 Турция — Суперлига 23-й тур 2 : 0Галатасарай
06.03.2026 Кубок Англии 1/8 финала 1 : 3Ливерпуль
03.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур 2 : 1Ливерпуль
28.02.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Ливерпуль5 : 2
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур 0 : 1Ливерпуль
14.02.2026 Кубок Англии 1/16 финала Ливерпуль3 : 0
Текстовая трансляция
Автообновление
Обновить
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
10.0318.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

