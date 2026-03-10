Галатасарай - Ливерпуль 10 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 10-03-2026 19:45
Стадион: РАМС Парк (Стамбул, Турция), вместимость: 53798
10 Марта 2026 года в 20:45 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Хесус Хиль Мансано (Дон-Бенито, Испания);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Галатасарай - Ливерпуль, которое состоится 10 Марта 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: РАМС Парк (Стамбул, Турция).
Составы команд
Галатасарай
Стамбул, Турция
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия
|1
|вр
|Угурджан Чакыр
|7
|зщ
|Роланд Шаллаи
|6
|зщ
|Давинсон Санчес
|42
|зщ
|Абдюлькерим Бардакджи
|4
|зщ
|Исмаил Якобс
|8
|пз
|Габриэл Сара
|99
|пз
|Марио Лемина
|34
|пз
|Лукас Торрейра
|77
|пз
|Ноа Ланг
|53
|нп
|Барыш Алпер Йылмаз
|45
|нп
|Виктор Осимхен
|25
|вр
|Георгий Мамардашвили
|30
|зщ
|Жереми Фримпонг
|4
|зщ
|Вирджил ван Дейк
|5
|зщ
|Ибраима Конате
|6
|зщ
|Милош Керкез
|38
|пз
|Райан Гравенберх
|8
|пз
|Доминик Собослаи
|10
|пз
|Алексис Мак Аллистер
|11
|пз
|Мохамед Салах
|18
|пз
|Коди Гакпо
|22
|нп
|Уго Экитике
Главные тренеры
|Окан Бурук
|Арне Слот
История личных встреч
|30.09.2025
|Лига чемпионов
|Общий этап. 2-й тур
|1 : 0
|05.12.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 6-й тур
|3 : 2
|27.09.2006
|Лига чемпионов
|Группа C. 2-й тур
|3 : 2
|07.03.2026
|Турция — Суперлига
|25-й тур
|0 : 1
|03.03.2026
|Кубок Турции
|Группа A. 4-й тур
|1 : 2
|28.02.2026
|Турция — Суперлига
|24-й тур
|3 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|3 : 2 ДВ
|21.02.2026
|Турция — Суперлига
|23-й тур
|2 : 0
|06.03.2026
|Кубок Англии
|1/8 финала
|1 : 3
|03.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|28.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|5 : 2
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|14.02.2026
|Кубок Англии
|1/16 финала
|3 : 0
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Галатасарай» — «Ливерпуль». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|10.03
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05