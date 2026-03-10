«Реал» рассматривает Почеттино в качестве претендента на замену Альваро Арбелоа

Дата публикации: 10-03-2026 02:54

Мадридский клуб «Реал» включил Маурисио Почеттино в список претендентов на замену Альваро Арбелоа в предстоящем сезоне. Об этом сообщает ESPN через социальную сеть Х.

По информации источника, руководство клуба рассматривает нескольких кандидатов для нового спортивного проекта, и Почеттино занимает видное место среди тренеров, которых высоко оценивает президент Флорентино Перес.

В настоящее время Маурисио Почеттино является главным тренером сборной США, а Альваро Арбелоа возглавил «Реал» 12 января 2026 года после ухода Хаби Алонсо. Под руководством Арбелоа команда провела 27 туров и занимает второе место в таблице Ла Лиги, набрав 63 очка. Отставание от лидирующей «Барселоны» составляет четыре пункта.

Стоит отметить, что «Реал» готовится к важным изменениям в тренерском штабе, стремясь добиться максимальных успехов в национальных и международных турнирах. Выбор Почеттино отражает амбиции клуба, который ценит его опыт и достижения как в клубной, так и в сборной работе.