«Арсенал» и «Барселона» стремятся летом заключить контракт с полузащитником «Боруссии»

Дата публикации: 10-03-2026 02:55

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Юлиан Брандт привлёк внимание таких известных клубов, как лондонский "Арсенал" и каталонская "Барселона". Оба клуба внимательно следят за ситуацией с игроком, который уже этим летом станет свободным агентом, сообщает Sky Sport Germany.

После семи лет в "Боруссии" Брандт намерен сделать следующий значительный шаг в своей карьере. Он рассматривает варианты продолжения профессиональной деятельности в странах с сильными футбольными лигами – Испании, Италии и Великобритании.

На данный момент официальных переговоров с потенциальными клубами не ведётся. Интересно, что зимой полузащитник получил два предложения от команд английской Премьер-лиги, но отклонил их, желая сосредоточиться на завершении сезона в составе "Боруссии".

В нынешнем сезоне Юлиан Брандт провёл 32 встречи во всех соревнованиях, отличился 10 забитыми голами и сделал три голевые передачи. Согласно данным Transfermarkt, текущая стоимость полузащитника оценивается около €20 миллионов.

Стоит добавить, что переход свободного агента может стать выгодным вариантом для клубов, заинтересованных в усилении линии полузащиты без необходимости платить трансферную сумму. Остаётся следить за развитием событий в ближайшие месяцы, чтобы узнать, куда именно перейдёт талантливый Брандт и как это повлияет на его карьеру, а также на состав и результаты новых команд.