Атлетико - Тоттенхэм Хотспур 10 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания).
Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
|13
|вр
|Ян Облак
|14
|зщ
|Маркос Льоренте
|18
|зщ
|Марк Пубиль
|17
|зщ
|Давид Ганцко
|3
|зщ
|Маттео Руджери
|20
|пз
|Джулиано Симеоне
|6
|пз
|Коке
|5
|пз
|Джонни Кардозо
|22
|пз
|Адемола Лукман
|19
|нп
|Хулиан Альварес
|7
|нп
|Антуан Гризманн
|1
|вр
|Гульельмо Викарио
|23
|зщ
|Педро Порро
|17
|зщ
|Кристиан Ромеро
|4
|зщ
|Кевин Дансо
|37
|зщ
|Микки ван де Вен
|6
|пз
|Жоау Пальинья
|14
|пз
|Арчи Грей
|29
|пз
|Папе Матар Сарр
|11
|нп
|Матис Тель
|7
|нп
|Хави Симонс
|19
|нп
|Доминик Соланке
Главные тренеры
|Диего Симеоне
|Томас Франк
|Игор Тудор
История личных встреч
|29.07.2016
|Международный кубок чемпионов - 2016
|Австралия
|0 : 1
|07.03.2026
|Испания — Примера
|27-й тур
|3 : 2
|03.03.2026
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0
|28.02.2026
|Испания — Примера
|26-й тур
|0 : 1
|24.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|21.02.2026
|Испания — Примера
|25-й тур
|4 : 2
|05.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|22.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|1 : 4
|10.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|1 : 2
|07.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|25-й тур
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|10.03
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05