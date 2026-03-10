03:00 ()
Атлетико - Тоттенхэм Хотспур 10 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания), вместимость: 70460
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Сердар Гёзюбююк (Харлем, Нидерланды);
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетико М - Тоттенхэм Хотспур, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Сивитас Метрополитано (Мадрид, Испания).

Составы команд
Атлетико М
Мадрид, Испания
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
13 Словения вр Ян Облак
14 Испания зщ Маркос Льоренте
18 Испания зщ Марк Пубиль
17 Словакия зщ Давид Ганцко
3 Италия зщ Маттео Руджери
20 Аргентина пз Джулиано Симеоне
6 Испания пз Коке
5 США пз Джонни Кардозо
22 Нигерия пз Адемола Лукман
19 Аргентина нп Хулиан Альварес
7 Франция нп Антуан Гризманн
1 Италия вр Гульельмо Викарио
23 Испания зщ Педро Порро
17 Аргентина зщ Кристиан Ромеро
4 Австрия зщ Кевин Дансо
37 Нидерланды зщ Микки ван де Вен
6 Португалия пз Жоау Пальинья
14 Англия пз Арчи Грей
29 Сенегал пз Папе Матар Сарр
11 Франция нп Матис Тель
7 Нидерланды нп Хави Симонс
19 Англия нп Доминик Соланке
Главные тренеры
Аргентина Диего Симеоне
Дания Томас Франк
Хорватия Игор Тудор
История личных встреч
29.07.2016 Международный кубок чемпионов - 2016 Австралия Тоттенхэм Хотспур0 : 1Атлетико М
07.03.2026 Испания — Примера 27-й тур Атлетико М3 : 2
03.03.2026 Кубок Испании 1/2 финала 3 : 0Атлетико М
28.02.2026 Испания — Примера 26-й тур 0 : 1Атлетико М
24.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Атлетико М4 : 1
21.02.2026 Испания — Примера 25-й тур Атлетико М4 : 2
05.03.2026 Англия — Премьер-лига 29-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 3
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур 2 : 1Тоттенхэм Хотспур
22.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 4
10.02.2026 Англия — Премьер-лига 26-й тур Тоттенхэм Хотспур1 : 2
07.02.2026 Англия — Премьер-лига 25-й тур 2 : 0Тоттенхэм Хотспур
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Атлетико» — «Тоттенхэм Хотспур». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
10.0318.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

