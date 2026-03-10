Вратарь «Барселоны» Жоан Гарсия поделился мнением о грядущем поединке с «Ньюкаслом Юнайтед» в Лиге чемпионов

Дата публикации: 10-03-2026 02:56

Вратарь команды «Барселона» Жоан Гарсия поделился своими мыслями по поводу предстоящего первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Ньюкасл Юнайтед».

«Мы с большим энтузиазмом готовимся к этой встрече, отлично понимая, что впереди будет ещё ответная игра. Осознаем, что соперник приложит максимум усилий, чтобы одержать победу. Для нас важно сделать правильные выводы из недавнего поражения от «Атлетико» в Кубке Испании, где наша ошибка в первой встрече обернулись серьёзными последствиями», – приводит слова Гарсии официальный сайт УЕФА.

Ответный матч между «Барселоной» и «Ньюкасл Юнайтед» запланирован на 18 марта. Финал Лиги чемпионов пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште, а решающий поединок состоится 30 мая 2026 года. Этот турнир обещает быть ярким и захватывающим, ведь обе команды обладают сильным составом и намерены идти к победе до конца.

Жоан Гарсия отметил, что на данном этапе турнира каждая ошибка может стоить дорого, поэтому команде необходимо проявить максимум концентрации и командного духа. Поддержка болельщиков и тактическая дисциплина сыграют ключевую роль, чтобы обеспечить благоприятный исход в этой напряжённой борьбе за выход в четвертьфинал.