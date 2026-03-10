Бернарду Силва может сменить «Манчестер Сити» на другой ведущий клуб

Дата публикации: 10-03-2026 02:58

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва вызвал интерес у французского клуба «ПСЖ». Предполагается, что этот сезон может стать для него последним в манчестерской команде. Контракт капитана «горожан» истекает этим летом, и пока переговоры о продлении соглашения не ведутся, сообщает журналист Экрем Конур в социальной сети Х.

Согласно информации источника, «ПСЖ» рассматривает возможность подписать 31-летнего португальского хавбека на правах свободного агента по окончании текущего сезона. Помимо парижан, интерес к Бернарду Силве проявляют турецкий «Галатасарай» и испанская «Барселона». Эти клубы следят за ситуацией с игроком и могут ввести свои предложения.

Бернарду Силва защищает цвета «Манчестер Сити» с 2017 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 38 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в €27 млн. Опыт и мастерство португальца делают его привлекательным приобретением для ведущих клубов Европы.

Таким образом, помимо спортивных достижений, в ближайшее время может произойти значительный трансфер. ПСЖ и другие европейские гиганты внимательно наблюдают за ситуацией вокруг Бернарду Силвы, и многое указывает на то, что переезд станет реальностью уже в ближайшее трансферное окно.