Наставник «Ливерпуля» Слот: в игре с «Галатасараем» ключ к успеху - организованность

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот дал комментарий по поводу предстоящего первого поединка 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА против «Галатасарая».

«Нам необходимо продемонстрировать высокую организованность. У «Галатасарая» в арсенале множество сильных сторон: переход от обороны к атаке — один из ключевых факторов. Виктор Осимхен — талантливый нападающий, способный забивать различными способами. У нашего соперника есть значительная атакующая угроза и высокая скорость — Барыш Алпер Йылмаз в первом тайме предшествующего матча дважды обыгрывал нас за счет быстроты. Мы должны быть максимально осторожны, ведь знание сильных сторон оппонента не гарантирует, что мы сможем эффективно им противостоять.

Что касается травмы Бекера, то ближе к окончанию тренировки Али почувствовал дискомфорт. После обсуждения с командой было принято решение, что ему будет лучше не лететь в Стамбул», — приводит слова Слота официальный сайт УЕФА.