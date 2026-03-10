Жозе Моуриньо: «Они вставали передо мной на колени. Возможно, я уйду из клуба»

Дата публикации: 10-03-2026 03:02

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуриньо поделился своими эмоциями после матча против «Порту», который завершился результативной ничьей 2:2 и в ходе которого Моуриньо был удалён с поля.

«Меня действительно сильно задело высказывание одного из тренеров "Порту" - он назвал меня предателем. Я считаю, что подобные слова совершенно неуместны и непрофессиональны среди коллег по цеху.

Оскорбления со стороны болельщиков "Порту" - это одно. К таким ситуациям я отношусь спокойно, ведь эти же фанаты несколько лет назад поддерживали меня и даже становились передо мной на колени. Я уважаю их, у меня нет к ним претензий. Но когда профессиональный тренер называет меня предателем - это уже слишком.

Почему меня считают предателем? Только потому, что сейчас я полностью выкладываюсь на благо "Бенфики"? Я работаю на этот клуб, чтобы добиваться результатов. Возможно, завтра всё изменится, и я приму предложение другой команды. Разве это делает меня предателем? В нашем деле такие переходы - нормальная часть профессии. Для меня главное - работать на максимум там, где я нахожусь, и уважаю всех, с кем сталкиваюсь на футбольном поле», - рассказал Моуриньо журналистам после матча.