Аталанта - Бавария 10 Марта смотреть матч
Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Бавария, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия)
Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Бавария
Мюнхен, Германия
|29
|вр
|Марко Карнезекки
|4
|зщ
|Исак Хин
|23
|зщ
|Сеад Колашинац
|3
|зщ
|Одилон Коссуну
|77
|пз
|Давиде Дзаппакоста
|15
|пз
|Мартен де Рон
|8
|пз
|Марио Пашалич
|47
|пз
|Лоренцо Бернаскони
|10
|пз
|Лазар Самарджич
|59
|пз
|Никола Залевски
|9
|нп
|Джанлука Скамакка
|40
|вр
|Йонас Урбиг
|27
|зщ
|Конрад Лаймер
|2
|зщ
|Деотшанкюль Юпамекано
|4
|зщ
|Жонатан Та
|44
|зщ
|Йосип Станишич
|6
|пз
|Йозуа Киммих
|45
|пз
|Александар Павлович
|14
|пз
|Луис Диас
|17
|пз
|Майкл Олисе
|7
|пз
|Серж Гнабри
|9
|нп
|Гарри Кейн
Главные тренеры
|Раффаэле Палладино
|Венсан Компани
История личных встреч
|07.03.2026
|Италия — Серия А
|28-й тур
|2 : 2
|04.03.2026
|Кубок Италии
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 2
|01.03.2026
|Италия — Серия А
|27-й тур
|2 : 1
|25.02.2026
|Лига чемпионов
|Стыковые матчи. 2-й матч
|4 : 1
|22.02.2026
|Италия — Серия А
|26-й тур
|2 : 1
|06.03.2026
|Германия — Бундеслига
|25-й тур
|4 : 1
|28.02.2026
|Германия — Бундеслига
|24-й тур
|2 : 3
|21.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|3 : 2
|14.02.2026
|Германия — Бундеслига
|22-й тур
|0 : 3
|11.02.2026
|Кубок Германии
|1/4 финала
|2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ювентус
|5 : 2
|3 : 2 ДВ
| Монако
ПСЖ
|2 : 3
|2 : 2
| Бенфика
Реал Мадрид
|0 : 1
|2 : 1
| Боруссия Д
Аталанта
|2 : 0
|4 : 1
|Команда
|1
|2
| Карабах
Ньюкасл Юнайтед
|1 : 6
|3 : 2
| Олимпиакос
Байер
|0 : 2
|0 : 0
| Брюгге
Атлетико М
|3 : 3
|4 : 1
| Будё-Глимт
Интер М
|3 : 1
|1 : 2
1/8 финала
|Команда
|1
|2
| Галатасарай
Ливерпуль
|10.03
|18.03
| Аталанта
Бавария
|10.03
|18.03
| Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
|10.03
|18.03
| Ньюкасл Юнайтед
Барселона
|10.03
|18.03
|Команда
|1
|2
| Байер
Арсенал
|11.03
|17.03
| ПСЖ
Челси
|11.03
|17.03
| Реал Мадрид
Манчестер Сити
|11.03
|17.03
| Будё-Глимт
Спортинг
|11.03
|17.03
1/4 финала
|Команда
|1
|2
| B02
B08
|07.04
|14.04
| B01
B07
|07.04
|14.04
|Команда
|1
|2
| B03
B05
|07.04
|14.04
| B04
B06
|07.04
|14.04
1/2 финала
|Команда
|1
|2
| Winner QF 1
Winner QF 2
|28.04
|28.04
|Команда
|1
|2
| Winner QF 3
Winner QF 4
|28.04
|28.04
Финал
| Winner SF 1
Winner SF 2
|30.05