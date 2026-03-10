Инфантино: Чемпионат мира 2026 обещает быть невероятным и выдающимся

Дата публикации: 10-03-2026 13:14

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своими ожиданиями от грядущего Чемпионата мира по футболу 2026 года.

«Чемпионат мира обещает стать по-настоящему фантастическим и уникальным событием. В Соединённых Штатах, Мексике и Канаде наблюдается невероятный интерес к турниру. За всего четыре недели было получено более 500 миллионов заявок на билеты, что просто поражает. При том что всего доступно около 7 миллионов билетов, число заявок превышает все прежние рекорды, не только в истории ФИФА, но и в любом другом крупном спортивном мероприятии. На 77 из 104 матчей количество заявок превысило миллион, а на остальные игры показатели примерно такие же. При этом часть билетов будет зарезервирована для развития турнира и для финальных стадий. Все стадионы гарантированно будут заполнены — предвкушается настоящий праздник футбола и массового единения болельщиков», — отметил Инфантино.

Ранее многие считали, что футбол в США, или «соккер», как его здесь называют, не обладает широкой популярностью, однако ситуация изменилась. Этот чемпионат станет первым в истории с расширенным составом — на нём сыграют 48 сборных, пройдёт 104 матча в 16 городах трёх стран: США, Канады и Мексики. Инфантино подчеркнул, что это не просто спортивное состязание — это масштабное социальное событие, которое привлечёт внимание всего мира и заставит миллионы людей остановиться и наблюдать за происходящим.

Чемпионат мира по футболу 2026 года пройдёт с 11 июня по 19 июля, объединив три страны в грандиозном празднике футбола и междунационального единства.