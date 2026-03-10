Аталанта – Бавария. Прогноз на матч 1/8 финала Лиги чемпионов 10 марта

Дата публикации: 10-03-2026 13:22

10 марта на знаменитом стадионе Атлети Адзурри д’Италия в роскошном итальянском Бергамо стартует первый поединок 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА этого сезона. В этот вечер встречаются две яркие, по-своему уникальные команды - Аталанта примет немецкую Баварию. Начало встречи намечено на 22:00 по киевскому времени, и футбольные болельщики уже с нетерпением ждут этого захватывающего противостояния.

Аталанта

Лето стало переломным моментом в истории Аталанты - коллектив расстался со своим легендарным наставником Джан Пьеро Гасперини, который несколько сезонов подряд поднимал клуб на невиданные ранее высоты и сделал его грозной силой не только в Италии, но и на европейской арене. Несмотря на то, что его уход был анонсирован заранее, Гасперини достойно завершил свою эпоху, заняв третью строчку в высочайшей конкуренции Серии А. Однако, первый выбор преемника оказался неудачным: Юрич не смог вдохнуть новую жизнь в команду, и руководство быстро заменило его на Роберто Палладино. Под руководством нового тренера команда нашла свежие идеи, хотя к лидерам курировать пока не удается, и до топ-4 есть определённая дистанция. Но, несмотря на это, "Богиня" по-прежнему демонстрирует волю и характер - именно благодаря этим качествам удалось пробиться в полуфинал Кубка Италии, где первая встреча на выезде против Лацио завершилась результативной ничьей 2:2.

Главное же достижение, пожалуй, связано с выступлением в Лиге чемпионов этого сезона. В групповом этапе подопечные Раффаэле набрали 13 очков, обеспечив себе достойную стартовую позицию в плей-офф. В 1/8 финала им досталась дортмундская Боруссия, и уже после первого матча в Германии, завершившегося неутешительным результатом 0:2, эксперты и большинство болельщиков от Аталанты начали отворачиваться. Практически никто не верил, что итальянцам удастся переиграть крепкого противника, но дома в Бергамо случилось настоящее чудо - подопечные Палладино собрались и одержали яркую победу 4:1, причем решающий мяч был забит с пенальти уже на 90+ минуте. Этот камбэк вошёл в число главных сенсаций нынешнего розыгрыша турнира и стал очередным доказательством несгибаемого характера команды.

Бавария

Для Баварии предыдущий сезон стал весьма тяжелым - такой именитый клуб крайне редко уходит с арены без единого титула, однако именно это и произошло. К счастью, уже летом на тренерский мостик заступил Винсент Компани. Несмотря на определенный скепсис со стороны прессы и болельщиков, которые сомневались в способностях молодого тренера управлять столь амбициозным клубом, Компани быстро расставил все по своим местам, дисциплинировал команду и вернул чемпионский трофей в Мюнхен. Прошлым летом руководство и игроки сделали выводы и теперь демонстрируют зрелый, сбалансированный и результативный футбол.

В этом сезоне, начиная с весны, внутренние задачи практически решены: в Бундеслиге "красные" демонстрируют солидный отрыв от ближайших преследователей (11 очков преимущества над Боруссией Дортмунд!), а полуфинальная встреча на Кубок Германии против Байера назначена на более поздний срок. Такое положение дел позволяет Кейн и всей атакующей линии сконцентрироваться на главном европейском турнире. В групповом этапе Лиги чемпионов мюнхенцы были почти безупречны, уступив лишь один раз - и то действующему фавориту турнира, лондонскому Арсеналу. Зато все остальные встречи, включая материально важную победу над ПСЖ в гостях, завершились в их пользу. Поэтому настоящие испытания для команды начинаются только сейчас, на стадии плей-офф, где ошибки могут стоить очень дорого.

Статистика личных встреч

Интересный исторический факт - это будет первая очная дуэль между Аталантой и Баварией в официальных соревнованиях. До этого пути итальянцев и немцев на европейских аренах ни разу не пересекались: коллектив из Мюнхена ни разу не приезжал на Атлети Адзурри д’Италия, а значит, этот матч обещает быть особенно непредсказуемым и интригующим.

Прогноз

Букмекерские конторы традиционно отдают предпочтение гостям из Германии, понимая, что у Баварии гораздо больше опыта и ресурсов. Одна из самых титулованных команд мира имеет множество козырей - начиная с эффективного тренерского штаба и заканчивая прогрессивной молодежью в составе. Мы также склоняемся к мнению экспертов и считаем, что мюнхенцы приложат все усилия, чтобы добыть выездную победу. Наш прогноз: победа Баварии во вторник (коэффициент - 1,68), но не исключаем, что Аталанта, вдохновленная собственными успехами, сумеет доставить фавориту множество неприятностей и даже претендовать на сенсацию.

Ждём насыщенного событийами вечера, зрелищного футбола и, возможно, рождения новой интриги в Лиге чемпионов!