Глава ФИФА обозначил главного претендента на титул чемпионата мира 2026 года

Дата публикации: 10-03-2026 13:16

Президент ФИФА Джанни Инфантино поделился своим мнением относительно главных претендентов на победу в чемпионате мира по футболу 2026 года. Он выделил сборную Испании как одного из ключевых фаворитов турнира.

«Испания - один из фаворитов, наряду с другими сильными командами. Мы уже знаем сильные стороны этой сборной. Команда, занимающая первое место в мировом рейтинге, естественно должна считаться претендентом на титул чемпионов мира», - цитирует Инфантино издание AS.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт со 11 июня по 19 июля и впервые будет принимать сразу три страны: США, Канада и Мексика. По итогам жеребьёвки финальной стадии турнира испанская сборная оказалась в группе Н. Её соперниками по группе станут команды Кабо-Верде, Саудовской Аравии и Уругвая. Такой состав групповой стадии обещает зрелищные и напряжённые матчи, в которых Испании предстоит проявить мастерство и выдержку, чтобы выйти в следующий этап турнира.

Эксперты отмечают, что Испания, обладая сильной линией атаки и стабильной обороной, способна конкурировать на самом высоком уровне и претендовать на главный футбольный титул. Кроме того, солидный опыт выступлений на международной арене и молодое поколение талантливых игроков создают отличные предпосылки для успешного выступления на ЧМ-2026.