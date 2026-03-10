13:06 ()
Аталанта - Бавария 10 Марта смотреть матч

Начало трансляции: 10-03-2026 22:00
Стадион: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия), вместимость: 24000
10 Марта 2026 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч
Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия);
Аталанта
Бавария

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Бавария, которое состоится 10 Марта 2026 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, 1/8 финала. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Джевисс — Атлети Адзурри д’Италия (Бергамо, Италия)

Составы команд
Аталанта
Бергамо, Италия
Бавария
Мюнхен, Германия
29 Италия вр Марко Карнезекки
4 Швеция зщ Исак Хин
23 Босния и Герцеговина зщ Сеад Колашинац
3 Кот-д'Ивуар зщ Одилон Коссуну
77 Италия пз Давиде Дзаппакоста
15 Нидерланды пз Мартен де Рон
8 Хорватия пз Марио Пашалич
47 Италия пз Лоренцо Бернаскони
10 Сербия пз Лазар Самарджич
59 Польша пз Никола Залевски
9 Италия нп Джанлука Скамакка
40 Германия вр Йонас Урбиг
27 Австрия зщ Конрад Лаймер
2 Франция зщ Деотшанкюль Юпамекано
4 Германия зщ Жонатан Та
44 Хорватия зщ Йосип Станишич
6 Германия пз Йозуа Киммих
45 Германия пз Александар Павлович
14 Колумбия пз Луис Диас
17 Франция пз Майкл Олисе
7 Германия пз Серж Гнабри
9 Англия нп Гарри Кейн
Главные тренеры
Италия Раффаэле Палладино
Бельгия Венсан Компани
История личных встреч
07.03.2026 Италия — Серия А 28-й тур Аталанта2 : 2
04.03.2026 Кубок Италии 1/2 финала. 1-й матч 2 : 2Аталанта
01.03.2026 Италия — Серия А 27-й тур 2 : 1Аталанта
25.02.2026 Лига чемпионов Стыковые матчи. 2-й матч Аталанта4 : 1
22.02.2026 Италия — Серия А 26-й тур Аталанта2 : 1
06.03.2026 Германия — Бундеслига 25-й тур Бавария4 : 1
28.02.2026 Германия — Бундеслига 24-й тур 2 : 3Бавария
21.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Бавария3 : 2
14.02.2026 Германия — Бундеслига 22-й тур 0 : 3Бавария
11.02.2026 Кубок Германии 1/4 финала Бавария2 : 0
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов: «Аталанта» — «Бавария». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
Стыковые матчи
Команда12
Галатасарай
Ювентус
5 : 2 3 : 2 ДВ
Монако
ПСЖ
2 : 3 2 : 2
Бенфика
Реал Мадрид
0 : 1 2 : 1
Боруссия Д
Аталанта
2 : 0 4 : 1
Команда12
Карабах
Ньюкасл Юнайтед
1 : 6 3 : 2
Олимпиакос
Байер
0 : 2 0 : 0
Брюгге
Атлетико М
3 : 3 4 : 1
Будё-Глимт
Интер М
3 : 1 1 : 2
1/8 финала
Команда12
Галатасарай
Ливерпуль
10.0318.03
Аталанта
Бавария
10.0318.03
Атлетико М
Тоттенхэм Хотспур
10.0318.03
Ньюкасл Юнайтед
Барселона
10.0318.03
Команда12
Байер
Арсенал
11.0317.03
ПСЖ
Челси
11.0317.03
Реал Мадрид
Манчестер Сити
11.0317.03
Будё-Глимт
Спортинг
11.0317.03
1/4 финала
Команда12
B02
B08
07.0414.04
B01
B07
07.0414.04
Команда12
B03
B05
07.0414.04
B04
B06
07.0414.04
1/2 финала
Команда12
Winner QF 1
Winner QF 2
28.0428.04
Команда12
Winner QF 3
Winner QF 4
28.0428.04
Финал
Winner SF 1
Winner SF 2
30.05

Отзывы и комментарии к матчу

